Verona, Cioffi: “Simeone non farà parte delle prossime gare” (Di sabato 6 agosto 2022) Verona Simeone- Il Verona continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Domani gli uomini di Cioffi, debuteranno in Coppa Italia alle ore 21:15 in casa contro il Bari. L’allenatore del Verona, Gabriele Cioffi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bari, in Coppa Italia. Il neo-allenatore degli Scaligeri ha parlato di vari argomenti: la cessione probabile di Simeone e della condizione di Barak. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore ex Udinese: Su Simeone: “Giovanni è un ragazzo puro e pulito, anche troppo. Lo rispetto, facendolo allenare tanto e mettendogli a disposizione dello staff, però non fa parte delle partite. Lui è serenamente allenato. Non giocherà ... Leggi su seriea24 (Di sabato 6 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Domani gli uomini di, debuteranno in Coppa Italia alle ore 21:15 in casa contro il Bari. L’allenatore del, Gabriele, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bari, in Coppa Italia. Il neo-allenatore degli Scaligeri ha parlato di vari argomenti: la cessione probabile die della condizione di Barak. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore ex Udinese: Su: “Giovanni è un ragazzo puro e pulito, anche troppo. Lo rispetto, facendolo allenare tanto e mettendogli a disposizione dello staff, però non fapartite. Lui è serenamente allenato. Non giocherà ...

