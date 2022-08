Vaiolo scimmie, al via la vaccinazione in Italia. Esclusa campagna di massa: ecco chi può e deve farlo (Di sabato 6 agosto 2022) Contro il Vaiolo delle scimmie è arrivata in Italia la prima tranche del vaccino Jynneos . In una circolare del ministero della Salute si legge che è stato stabilito di suddividere le dosi disponibili ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) Contro ildelleè arrivata inla prima tranche del vaccino Jynneos . In una circolare del ministero della Salute si legge che è stato stabilito di suddividere le dosi disponibili ...

Agenzia_Ansa : 'Entro 24 ore sarà emanata una circolare del Ministero sulle modalità ed i criteri per la vaccinazione, e le prime… - Agenzia_Ansa : Via libera al piano di distribuzione del vaccino contro il vaiolo delle scimmie in Italia, con una circolare che st… - repubblica : Vaiolo delle scimmie, vaccini in distribuzione alle Regioni. La campagna partirà la prossima settimana [di Elena Du…