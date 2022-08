Simeone si prepara per l'inizio del campionato, quanti gol segnerà? (Di sabato 6 agosto 2022) Giovanni Simeone è carico per l'inizio della stagione e continua la sua preparazione. L'anno scorso ha segnato 17 gol e quest'anno vorrà almeno ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 6 agosto 2022) Giovanniè carico per l'della stagione e continua la suazione. L'anno scorso ha segnato 17 gol e quest'anno vorrà almeno ...

antidisfattista : RT @peppamat7: @MatteoSorrenti Quindi Giuntoli è impegnato a chiudere per gli sponsor invece di chiudere per il portiere, Raspadori e Simeo… - peppamat7 : @MatteoSorrenti Quindi Giuntoli è impegnato a chiudere per gli sponsor invece di chiudere per il portiere, Raspador… - infoitsport : Kepa, Raspadori e Simeone: il Napoli prepara tre grandi colpi -