Simeone ai titoli di coda col Verona: è lotta a tre per l'attaccante (Di sabato 6 agosto 2022) Se ne parla ormai da tempo, e ciò che prima sembrava solo una "chiacchera da bar" potrebbe presto diventare la realtà. Le strade dell'Hellas Verona e di Giovanni Simeone potrebbero separarsi molto presto, e tutto lascia presagire che la separazione possa avvenire in questa finestra di mercato estivo. Per l'attaccante albiceleste, in forza ai gialloblu dal 2021, sembra sia arrivato il momento di cambiare aria. Il classe'95 ha saputo farsi rispettare negli anni precedenti in Serie A, vestendo le maglie, oltre che del Verona, della Fiorentina, del Genoa e del Cagliari, con cui ha messo in mostra tutto il suo bagaglio tecnico, condito da un grande senso del goal. Giovanni Simeone Serie A Il futuro del cholito potrebbe riservagli ancora la Serie A, visto l'interesse mostrato dal Napoli, in cerca di ...

