Rosso-verdi nel ' campo' del centrosinistra Letta contento di un accordo necessario Restano fuori Iv e M5s

Leggi su agi

(Di sabato 6 agosto 2022) AGI - Al via un incontro fra il segretario del Pd, Enrico, con il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, e il leader dei, Angelo Bonelli. Stamane l'assemblea di Si ha dato mandato a Fratoianni di valutare unper combattere la destra. Europa Verde e Sinistra italiana "hanno deciso di costruire un'intesa elettorale con il Partito democratico perché riteniamo le ragioni della difesa della Costituzione, della giustizia ambientale e sociale prioritarie in questo momento delicato per il futuro del nostro paese che necessita della massima responsabilità", hanno affermato in una nota Bonelli e Fratoianni prima dell'incontro. Poco prima il Partito democratico aveva accolto "con soddisfazione" e "la decisione nazionale di oggi dall'Assemblea di Sinistra Italiana" di verificare la possibilità di stringere un ...