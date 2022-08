Pd-Verdi-Sinistra | accordo di necessità | “Insieme non per governare | ma per impedire alle destre di cambiare la Carta” Le incompatibilità con Calenda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 agosto 2022) Un matrimonio di convenienza. O, per dirla alla Enrico Letta, di. Perché la legge elettorale impone accordi, perché la solitudine nelle urne favorisce le. E bisogna impedirlo. Il segretario del Pd lo dice chiaramente, con parole diverse da quelle usate per presentare l’intesa con Azione di Carlo. Che non è un matrimonio d’amore, per carità, ma di certo sembra presentare convergenze maggiori rispetto a questo conitaliana e. Obiettivo? Sempre il leader dem: “Non è undi governo, ma un patto per evitare che Salvini e Meloni prendano una maggioranza tale da permetter loro dila Costituzione”. Risultato: uniti, ma ognuno col proprio programma, con le proprie idee. Certo, poi resta da vedere come Letta riuscirà a ...