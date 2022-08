Pasta, non mangiarla così o potresti contrarre un tumore: l’alllerta (Di sabato 6 agosto 2022) E’ stato lanciato un allarme secondo il quale consumare la Pasta in un determinato modo potrebbe aumentare il rischio di contrarre un tumore. Ma in quale situazione questo potrebbe avvenire? Tutti quegli alimenti al cui interno è presente un alto contenuto glicemico causano un assorbimento molto rapido di elementi come zuccheri provocando dei e propri picchi glicemici. Questi aumentano la possibilità di crescita dell’insulina, in particolar modo dell’IGF-1 conosciuta proprio come elemento che fa aumentare la possibilità di contrarre un tumore. Sappiamo infatti quanto sia importante scegliere un’alimentazione corretta in quanto è attraverso ciò che mangiamo che possiamo tenere sotto controllo la nostra salute e combattere la guerra contro il tumore. Infatti, coloro che ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 6 agosto 2022) E’ stato lanciato un allarme secondo il quale consumare lain un determinato modo potrebbe aumentare il rischio diun. Ma in quale situazione questo potrebbe avvenire? Tutti quegli alimenti al cui interno è presente un alto contenuto glicemico causano un assorbimento molto rapido di elementi come zuccheri provocando dei e propri picchi glicemici. Questi aumentano la possibilità di crescita dell’insulina, in particolar modo dell’IGF-1 conosciuta proprio come elemento che fa aumentare la possibilità diun. Sappiamo infatti quanto sia importante scegliere un’alimentazione corretta in quanto è attraverso ciò che mangiamo che possiamo tenere sotto controllo la nostra salute e combattere la guerra contro il. Infatti, coloro che ...

