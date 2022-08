Modena-Sassuolo, Dionisi: “Loro avranno entusiasmo, derby che non si gioca da tempo” (Di sabato 6 agosto 2022) “Ci si allena per giocare le partite vere: non che le amichevoli non lo siano, ma servono di preparazione alle partite vere. La gara con il Modena non darà tre punti, ma varrà la qualificazione al turno successivo. Dobbiamo confermarci e migliorarci: in Coppa Italia partiamo più indietro e dobbiamo vincere almeno due partite per arrivare al turno che ci siamo giocati l’anno scorso. Quando inizierà il campionato, parleremo del campionato; il Modena avrà entusiasmo, giocherà in casa e il derby non si gioca da tempo. I presupposti per una bella partita e una bella atmosfera ci sono, noi dobbiamo fare il resto. Il risultato lo stabilirà il campo. Il fatto che si torni a giocare un derby è significativo: ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) “Ci si allena perre le partite vere: non che le amichevoli non lo siano, ma servono di preparazione alle partite vere. La gara con ilnon darà tre punti, ma varrà la qualificazione al turno successivo. Dobbiamo confermarci e migliorarci: in Coppa Italia partiamo più indietro e dobbiamo vincere almeno due partite per arrivare al turno che ci siamoti l’anno scorso. Quando inizierà il campionato, parleremo del campionato; ilavrà, giocherà in casa e ilnon sida. I presupposti per una bella partita e una bella atmosfera ci sono, noi dobbiamo fare il resto. Il risultato lo stabilirà il campo. Il fatto che si torni are unè significativo: ...

