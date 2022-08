Milan, per il centrocampo c'è anche Onyedika: le cifre (Di sabato 6 agosto 2022) C'è anche Raphael Onyedika tra le alternative del Milan per il centrocampo: lo conferma anche La Gazzetta dello Sport, il mediano... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) C'èRaphaeltra le alternative delper il: lo confermaLa Gazzetta dello Sport, il mediano...

AntoVitiello : ?? Rinnovo imminente per Tommaso #Pobega, ad un passo dalla firma fino al 2027 #Milan - lucabianchin7 : I 3 milioni di bonus che il #Milan può pagare al Bruges per #DeKetelaere ?? 1 mln in caso di qual. Champions 2022-2… - lucabianchin7 : Tracce di #Milan 2022-23 dall'incontro con #Pioli di oggi in @Gazzetta_it: ?? #DeKetelaere è stato preso anche e s… - AndrFikayo : RT @MilanPress_it: ?????????????????? ??????????? / ???????-?????????? ?????? Come annunciato ieri, il #Milan avrà un nuovo Official Style Partner per la stagione… - Massimino161281 : RT @Juventus_a_vita: Bergamo a Meani: 'Mi sto anticipando per Juve-Milan.Ho messo Bertini, Trefoloni, De Santis, Paparesta. Senti Galliani… -