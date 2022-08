Meret-Spezia, saltato definitivamente il trasferimento: c’entra Provedel (Di sabato 6 agosto 2022) Il Napoli, questa sera, sta sfidando l’Espanyol per l’ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri stanno giocando contro gli spagnoli allo stadio Teofilo Patini e dopo il match lasceranno l’Abruzzo e faranno rientro a Napoli. Diverse sorprese nella formazione schierata da mister Luciano Spalletti: a centrocampo è presente Elmas al fianco di Anguissa e Lobotka, con Fabian Ruiz e Zielinski entrambi in panchina; sorpresa anche tra i pali, con Alex Meret ancora titolare. Alex Meret Il trasferimento del portiere friulano allo Spezia, che sembrava ormai chiuso, è definitivamente saltato. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club ligure ha virato su Dragowski della Fiorentina: il polacco è atteso in città tra lunedì e martedì per le ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 6 agosto 2022) Il Napoli, questa sera, sta sfidando l’Espanyol per l’ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri stanno giocando contro gli spagnoli allo stadio Teofilo Patini e dopo il match lasceranno l’Abruzzo e faranno rientro a Napoli. Diverse sorprese nella formazione schierata da mister Luciano Spalletti: a centrocampo è presente Elmas al fianco di Anguissa e Lobotka, con Fabian Ruiz e Zielinski entrambi in panchina; sorpresa anche tra i pali, con Alexancora titolare. AlexIldel portiere friulano allo, che sembrava ormai chiuso, è. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club ligure ha virato su Dragowski della Fiorentina: il polacco è atteso in città tra lunedì e martedì per le ...

AlfredoPedulla : #Kepa-#Napoli: altra giornata proficua verso la chiusura ??. Interferenze #Napoli per #Provedel che vuole essere lib… - marcoconterio : ?? ?? Sorpresa #Spezia. In arrivo l'intesa per Alex Meret dal #Napoli tra i pali. I dettagli ? su @TuttoMercatoWeb - Cucciolina96251 : RT @Napoli_Report: Il trasferimento di #Meret allo #Spezia è saltato poiché #Provedel si era impegnato con la Lazio e non ha preso in consi… - Fantacalcio : Calciomercato Spezia, è fatta per Dragowski: i dettagli e cosa succede con Meret - CarloMartootchy : RT @Napoli_Report: Il trasferimento di #Meret allo #Spezia è saltato poiché #Provedel si era impegnato con la Lazio e non ha preso in consi… -