LIVE Vicenza-Milan 1-0 | alla prima azione segna Rolfini

MilanPress_it : Segui con noi il live di #VicenzaMilan???? - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Amichevole #VicenzaMilan: la #diretta della partita | #LIVE #NEWS - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : Amichevole #VicenzaMilan: la #diretta della partita | #LIVE #NEWS - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - cmdotcom : LIVE Vicenza-Milan, le formazioni ufficiali: fuori Giroud e De Ketelaere, giocano Rebic e Brahim Diaz - sportli26181512 : LIVE Vicenza-Milan, le formazioni ufficiali: fuori Giroud e De Ketelaere, giocano Rebic e Brahim Diaz: Il Milan all… -

- MILAN 0 - 0(3 - 5 - 2): Brzan; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Zonta, Scarsella, Cataldi, Begic; Rolfini, Ferrari. Allenatore: Baldini. MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, ...3 Il Milan alle 19:00 affronterà ilallo stadio Romeo Menti dove sono attesi 10mila spettatori. Sarà l'ultima amichevole per la squadra di Stefano Pioli (non considerando il test domani a milanello contro la Pergolettese) prima ...1' Gol del Vicenza. Cross dalla sinistra, Tomori buca l'intervento e Rolfini la butta in rete di testa. 1' Fischio d'inizio, si comincia! Primo pallone del match per il ...1' Fischio d'inizio, si comincia! Primo pallone del match per il Vicenza. - Minuto di silenzio in memoria di Villiam Vecchi, scomparso tre giorni fa. - Ingresso in campo delle ...