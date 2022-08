LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: alle 14.30 FP4 e poi le qualifiche di Silverstone (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Si comincia alle 14.30 con la quarta sessione di libere, ultimo test per simulare la gara di domani, mentre le prove ufficiali scatteranno alle ore 15.10 con il Q1. L’inizio del Q2 (decisivo per l’assegnazione della pole) è in programma invece alle 15.35. 13.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA della FP4 e soprattutto delle qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022, dodicesimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE qualifiche DI MOTO2 Dalle 16.10 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 Si comincia14.30 con la quarta sessione di libere, ultimo test per simulare la gara di domani, mentre le prove ufficiali scatterannoore 15.10 con il Q1. L’inizio del Q2 (decisivo per l’assegnazione della pole) è in programma invece15.35. 13.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella FP4 e soprattutto delleper ilPremio di2022, dodicesimo atto stagionale del Mondiale. CLICCA QUI PER LADELLEDI MOTO2 D16.10 CLICCA QUI PER LADELLE ...

gponedotcom : Scatta la caccia alla pole, Aleix Espargarò sembra il favorito ma la muta di Ducati è in agguato. Vinales osservato… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Bagnaia 7° dietro a Quartararo - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Gran Bretagna in DIRETTA: Aleix Espargarò domina la FP3 Bagnaia 7° dietro a Quartararo. Dalle 14.30… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #BritishGP #SilverstoneGP Sesto tempo per il leader della classifica iridata #FabioQuartararo - ht… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #BritishGP #SilverstoneGP Sesto tempo per il leader della classifica iridata #FabioQuartararo - -