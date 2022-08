LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Moreira in pole per la prima volta, 4° posto per Rossi davanti a Nepa (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 10.55 E DALLE 14.30 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO2 DALLE 16.10 14.27 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Appuntamento a domani con il 12mo atto del Mondiale Moto3. Un saluto a tutti! 14.25 Foggia ha completato al 7mo posto la sessione oggi. L’alfiere di Leopard ha tutte le carte in regola per risalire il gruppo nella giornata di domani in un tracciato in cui si può superare e fare la differenza. 14.22 Seconda fila per Guevara, mentre resta fuori dalla Top10 lo spagnolo Garcia. Yamanaka ha concluso terzo davanti a ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 10.55 E DALLE 14.30 CLICCA QUI PER LADELLE QUALIFICHE DI MOTO2 DALLE 16.10 14.27 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa. Appuntamento a domani con il 12mo atto del Mondiale. Un saluto a tutti! 14.25 Foggia ha completato al 7mola sessione oggi. L’alfiere di Leopard ha tutte le carte in regola per risalire il gruppo nella giornata di domani in un tracciato in cui si può superare e fare la differenza. 14.22 Seconda fila per Guevara, mentre resta fuori dalla Top10 lo spagnolo Garcia. Yamanaka ha concluso terzoa ...

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Moreira in pole per la prima volta 4° posto per Rossi davanti a Nepa -… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: inizia la Q1 presente Sergio Garcia - #Moto3 #Bretagna #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Rossi passa in Q2 Garcia si salva. Tra poco la lotta per la pole -… - infoitsport : LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: qualifiche in tempo reale - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #BritishGP #SilverstoneGP Il pilota del Team #Leopard davanti alle #KTM di #DenizOncu e #DanielHolgado - https:… -