Infortunio Brozovic: problemi al polpaccio per il croato

Infortunio al polpaccio per Marcelo Brozovic che non giocherà l'amichevole di stasera dell'Inter contro il Villarreal Nella mattinata di ieri Marcelo Brozovic ha accusato un leggero Infortunio al polpaccio. Comunque non si tratta di niente di grave: il regista croato è stato fermato da un affaticamento muscolare, ma rischiarlo questa sera nell'amichevole contro il Villarreal non sarebbe saggio.

