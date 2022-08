I lupi venderanno Adama Traore solo se il prezzo è giusto – Bruno Lage

Leggi su justcalcio

(Di sabato 6 agosto 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il boss dei Wolvesha detto ai club rivali che l’alasarà vendutase ildovrebbe lasciare il Molineux quest’estate dopo essere tornato dal suo periodo di prestito di mezza stagione al Barcellona, ??mainsiste che lo spagnolo possa ancora svolgere un ruolo chiave per la sua squadra.ha detto: “Voglio mantenere questi giocatori perché sono giocatori speciali e mi danno soluzioni diverse. “Con cinque sub, tutti devono sentirsi importanti e ...