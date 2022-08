GF Vip 7 | Uomini e Donne | Pomeriggio 5 | Amici 22 | quando iniziano? Tutte le date di partenza

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 6 agosto 2022) Tra poco più di un mese prenderà il via la nuova stagione televisiva Mediaset che vedrà tutta una serie di ripartenze: dal GF Vip 7, passando per i programmi di Maria De Filippi, fino a5. Ma? Scopriamole prossimedi. GF Vip 7,5,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.