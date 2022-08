CR7 senza pace: rifiutato l’approccio del Galatasaray (Di sabato 6 agosto 2022) Sembra ancora lontano dalla soluzione l’enigma che riguarda CR7: l’asso portoghese avrebbe rifiutato il corteggiamento del Galatasaray In che squadra giocherà CR7 nella prossima stagione? Difficile dare una risposta con il portoghese ormai ai ferri corti anche con il Manchester United, malgrado le rassicurazioni di Ten Hag. Secondo quanto riportato da Sport, negli ultimi giorni il Galatasaray avrebbe tentato l’approccio per ingaggiare il numero 7 ma Cristiano avrebbe prontamente rispedito al mittente l’offerta dei turchi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Sembra ancora lontano dalla soluzione l’enigma che riguarda CR7: l’asso portoghese avrebbeil corteggiamento delIn che squadra giocherà CR7 nella prossima stagione? Difficile dare una risposta con il portoghese ormai ai ferri corti anche con il Manchester United, malgrado le rassicurazioni di Ten Hag. Secondo quanto riportato da Sport, negli ultimi giorni ilavrebbe tentatoper ingaggiare il numero 7 ma Cristiano avrebbe prontamente rispedito al mittente l’offerta dei turchi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ClaudioPerdighe : @EMemelli @Clood_006 @GiovanniFreno1 @CampiMinati Inoltre nei 3 anni di Mr. Conte si fecero 68-71 e 80 gol l'anno d… - ArmandoRoma2 : @IlarioDiGiovamb Fare il proprio mesriere qual è? Prendere in giro i tifosi su CR7 senza mai chiedergli scusa? Dire… - SteScarcia : @MarcoLai_23 No beh non è marginale. LA Juve senza cr7 avrebbe stravinto in bundes segnando tanto lo stesso secondo… - NinoRamosTerml : @Roberto56859540 @capuanogio @pino_nostro Aperto un weekend per lui. Non c'entra niente con oriali e Recoba. Al mas… - Delpinsky21 : @Sandro12663377 @FrancisJUnder12 Siamo la Juve o il Monza? Se vogliamo primeggiare in Champions, non lo faremo mai… -