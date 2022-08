Chirico: 'Allegri è preoccupato, per Pogba e per il gap con le avversarie. Alla Juve servono rinforzi' (Di sabato 6 agosto 2022) Qualcosa mi dice che Max Allegri sia preoccupato per Pogba e ancora in attesa di qualche colpo di mercato per migliorare la rosa. Poi lui, come... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) Qualcosa mi dice che Maxsiapere ancora in attesa di qualche colpo di mercato per migliorare la rosa. Poi lui, come...

sportli26181512 : Chirico: 'Allegri è preoccupato, per Pogba e per il gap con le avversarie. Alla Juve servono rinforzi': Qualcosa mi… - cmdotcom : #Chirico: '#Allegri è preoccupato, per #Pogba e per il gap con le avversarie. Alla #Juve servono rinforzi' - infoitsport : Chirico: 'Allegri è preoccupato, per Pogba e per il gap con le avversarie - ZonaBianconeri : RT @ilbianconerocom: #Chirico: '#Allegri è preoccupato, per #Pogba e per il gap con le avversarie. Alla #Juve servono rinforzi' https://t.c… - ilbianconerocom : #Chirico: '#Allegri è preoccupato, per #Pogba e per il gap con le avversarie. Alla #Juve servono rinforzi'… -