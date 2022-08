Centrodestra: in testa al programma c?è l?impegno sull?Ucraina, i 15 punti del documento (Di sabato 6 agosto 2022) Fdi porta a casa la riforma del presidenzialismo, Fi quella della giustizia, la Lega insiste sull?autonomia (ma saranno inseriti meccanismi di compensazione per il Sud). Martedì gli... Leggi su ilmattino (Di sabato 6 agosto 2022) Fdi porta a casa la riforma del presidenzialismo, Fi quella della giustizia, la Lega insiste sull?autonomia (ma saranno inseriti meccanismi di compensazione per il Sud). Martedì gli...

lorepregliasco : Nuovo sondaggio @you_trend per @SkyTG24: FDI e PD in testa, centrodestra a +13 sul centrosinistra. Il centro da sol… - infoitinterno : Centrodestra: in testa al programma c’è l’impegno sull’Ucraina, i 15 punti del documento - Ucrainarussia : ??'I sondaggi dicono che nelle prossime elezioni Fdi, che è in testa, potrebbe vincere con la coalizione di centrode… - karamazovfamily : @CarloCalenda @EnricoLetta Grazie, perché per la prima volta in vita mia un politico si impegna a testa bassa ad a… - votaexIT : @berardi225 @APLI_Italia @distefanoTW Non ci credo che la tua testa abbia davvero quella forma. Dai, l’hai fatta tu… -