Calciomercato Roma, manca poco al trasferimento: “Valigie pronte…” (Di sabato 6 agosto 2022) La Roma, dopo aver presentato Wijnaldum, non intende fermarsi: definito il prossimo acquisto, ma prima servirà una cessione. Un tris d’assi, che a breve si tramuterà in un poker. Ieri la Roma ha ufficialmente presentato Georginio Wijnaldum, strappato al PSG al termine di un lungo corteggiamento. L’olandese, preso in prestito con diritto di riscatto fissato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 agosto 2022) La, dopo aver presentato Wijnaldum, non intende fermarsi: definito il prossimo acquisto, ma prima servirà una cessione. Un tris d’assi, che a breve si tramuterà in un poker. Ieri laha ufficialmente presentato Georginio Wijnaldum, strappato al PSG al termine di un lungo corteggiamento. L’olandese, preso in prestito con diritto di riscatto fissato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Wijnaldum alla @OfficialASRoma ?? prestito con diritto (no obbligo, nemmeno a presenze) di riscatto a 8M:… - angelomangiante : #Wijnaldum a Roma. Tutto confermato ? Live @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Wijnaldum è atterrato a Ciampino | FOTO - serieAnews_com : La #Roma vuole pure #Belotti: accordo vicino ma prima serve la cessione di #Shomurodov al Bologna ??#Calciomercato - asromaliveit1 : ?? #Pinto si è convinto per #Shomurodov. L'uzbeko può partire in prestito con diritto di riscatto verso il Bologna… -

Calciomercato Roma, Belotti aspetta il sì di Shomurodov. In difesa torna di moda Zagadou Cessione strategica che sbloccherebbe l'arrivo di Andrea Belotti , ormai in attesa da settimane che la Roma gli faccia un cenno per raggiungere Trigoria. Da lui l'aereo di Dan Friedkin non è ancora ... Calciomercato: Pogba scombina i piani della Juve mentre il Tottenham di Conte piomba su Zaniolo Roma pazza di gioia per Wunaldum, ma Zaniolo può andare al Tottenham La medaglia d'oro dell'entusiasmo comunque spetta di diritto alla Roma, che dopo il colpo Dybala s'è regalata anche Georgino ... Calciomercato Milan, altro centrocampista in arrivo dalla Ligue dopo Adli: il nome Calciomercato Milan, testa a testa con le grandi Continua la caccia al mercato per il Milan di Maldini e Massara, che in poche ore vogliono completare gli acqu ... Entusiasmo infinito: Olimpico sold out per lo Shakthar Il calciomercato della Roma aumenta l'entusiasmo del popolo giallorosso in vista della prossima stagione. Così, l'amichevole del 7 agosto contro lo Shakhtar Donetsk, che segnerà il ritorno della squa ... Cessione strategica che sbloccherebbe l'arrivo di Andrea Belotti , ormai in attesa da settimane che lagli faccia un cenno per raggiungere Trigoria. Da lui l'aereo di Dan Friedkin non è ancora ...pazza di gioia per Wunaldum, ma Zaniolo può andare al Tottenham La medaglia d'oro dell'entusiasmo comunque spetta di diritto alla, che dopo il colpo Dybala s'è regalata anche Georgino ...Calciomercato Milan, testa a testa con le grandi Continua la caccia al mercato per il Milan di Maldini e Massara, che in poche ore vogliono completare gli acqu ...Il calciomercato della Roma aumenta l'entusiasmo del popolo giallorosso in vista della prossima stagione. Così, l'amichevole del 7 agosto contro lo Shakhtar Donetsk, che segnerà il ritorno della squa ...