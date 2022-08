Calcio: rigore Jorginho, Chelsea vince 1 - 0 in casa dell'Everton (Di sabato 6 agosto 2022) Vittoria di misura per il Chelsea in casa dell'Everton nella prima giornata di Premier League. Finisce 1 - 0 grazie al gol su Calcio di rigore realizzato da Jorginho nel primo degli otto minuti di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) Vittoria di misura per ilinnella prima giornata di Premier League. Finisce 1 - 0 grazie al gol sudirealizzato danel primo degli otto minuti di ...

juventusfc : 19' | Real Madrid in vantaggio, su calcio di rigore perfetto di Benzema. Peccato, la Juve nei primi minuti si era… - sampdoria : ? | TRIPLICE FISCHIO Déjà-vu al 'Ferraris': #Sabiri fa gol, #Audero respinge un calcio di rigore all'ultimo respir… - marconardex64 : @anto8301 Su i falli no, no…??????????solo su calcio d’angolo ??????????al massimo su rigore ???? - michael_baldel : RT @MVilaAcademy: Calcio di rigore più bello a cui abbia assistito dal vivo - alfonso19832 : @i_mimimmi @mulocilan @Milestemplaris @Anto__rus Parlami del Cagliari in gita scolastica nonostante fosse in lotta… -