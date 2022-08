sportli26181512 : Betis, Bellerin pronto a tornare: Il Betis è pronto a chiudere con l'Arsenal per il ritorno di Héctor Bellerin: lo… - Vincenzo140893 : RT @AConan_Doyle: Bellerin verso il Real Betis - AConan_Doyle : Bellerin verso il Real Betis - inespitis : @alvarosnx bof bellerin viva bellerin viva el betis ?????? -

Calciomercato.com

Commenta per primo Come riporta The Sun,vorrebbe ritornare alSiviglia . Per finanziare il suo acquisto, il club spagnolo ha pensato addirittura al crowdfunding , un processo collettivo in cui un gruppo di persone utilizza il ...Commenta per primo Hector, terzino destro dell'Arsenal, vuole tornare alSiviglia , non a caso ha rinunciato a 3 milioni di euro ma il club spagnolo per riprenderlo deve cedere uno tra Martín Montoya e Youssouf ... Betis, Bellerin pronto a tornare | Mercato L'obiettivo dell'Inter ha dichiarato la sua volontà di tornare in Spagna: Marotta ora dovrà virare su altri nomi ...I giallorossi hanno mollato la pista ed un club spagnolo ne ha approfittato: affare in dirittura d’arrivo. Roma che è alla prese con la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione. Ora è te ...