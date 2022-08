Alba Parietti torna alla conduzione, dopo 15 anni, di un programma (Di sabato 6 agosto 2022) Alba Parietti torna alla conduzione Davide Maggio ha lanciato l’indiscrezione che vedrebbe il ritorno in TV di Alba Parietti in veste di conduttrice, dopo 15 anni dall’ultima volta. Nel corso della sua carriera la showgirl l’abbiamo vista come giurata, opinionista, ma anche attrice e cantante. Durante gli ultimi anni Alba Parietti si è messa in L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 6 agosto 2022)Davide Maggio ha lanciato l’indiscrezione che vedrebbe il ritorno in TV diin veste di conduttrice,15dall’ultima volta. Nel corso della sua carriera la showgirl l’abbiamo vista come giurata, opinionista, ma anche attrice e cantante. Durante gli ultimisi è messa in L'articolo proviene da Novella 2000.

gianlu_79 : RT @lorenzog31: NON SONO UNA SIGNORA: ALBA PARIETTI ALLA CONDUZIONE DEL DRAG SHOW DI RAI2 - FQMagazineit : Alba Parietti torna in tv con una gara tra drag queen: ecco come funziona il suo nuovo show “Non sono una signora” - lorenzog31 : NON SONO UNA SIGNORA: ALBA PARIETTI ALLA CONDUZIONE DEL DRAG SHOW DI RAI2 - infoitcultura : Alba Parietti torna in tv con uno show tutto suo, quando inizia e dove andrà in onda - infoitcultura : Alba Parietti torna alla conduzione: ecco quale programma condurrà -