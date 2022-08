Thierry Henry pronto per seguire le orme di Fabregas: atteso il suo arrivo Como (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Como non si ferma più. Dopo che Cesc Fabregas, neo acquisto del club, è diventato calciatore e azionista, anche Thierry Henry acquisterà una quota della società lombarda. Il francese ha deciso di seguire le orme dell’ex compagno di squadra all’Arsenal e si prepara a diventare co-proprietario del Como, seppure senza tornare a mettere gli scarpini. La nuova proprietà capitanata dall’ex Chelsea Dennis Wise ha grandi progetti per il futuro. L’amministratore delegato è riuscito a portare al Como altri ex giocatori a cominciare dal campione d’Europa 2008 e 2012 e ora sarebbe in procinto di coinvolgere anche il campione del mondo 1998. Henry è atteso in città per confermare l’operazione. Nel frattempo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilnon si ferma più. Dopo che Cesc, neo acquisto del club, è diventato calciatore e azionista, ancheacquisterà una quota della società lombarda. Il francese ha deciso diledell’ex compagno di squadra all’Arsenal e si prepara a diventare co-proprietario del, seppure senza tornare a mettere gli scarpini. La nuova proprietà capitanata dall’ex Chelsea Dennis Wise ha grandi progetti per il futuro. L’amministratore delegato è riuscito a portare alaltri ex giocatori a cominciare dal campione d’Europa 2008 e 2012 e ora sarebbe in procinto di coinvolgere anche il campione del mondo 1998.in città per confermare l’operazione. Nel frattempo il ...

