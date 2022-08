Sophie Codegoni annuncia: “Sarò la nuova Bonas di ‘Avanti un altro'” (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo “Uomini e Donne” e il “Grande Fratello Vip”, un nuovo tassello nella carriera di Sophie Codegoni. In un’intervista pubblicata sul settimanale Chi, l’influencer ha annunciato: “Sarò la nuova Bonas del programma Avanti un altro di Paolo Bonolis. Ho fatto il casting con il team di Sonia Bruganelli e lei, dopo un mese di attesa, pochi giorni fa mi ha convocato alle Baleari per darmi la bella notizia”. Sophie sostituirà da Sara Croce, che a sua volta sarà invece presenza fissa al “Maurizio Costanzo Show”. L’influencer è stata scelta direttamente dalla produttrice del format, nonché opinionista del “Grande Fratello Vip”. Nel rivelare qualche dettaglio in più ha detto nell’intervista rilasciata per il settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Mi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo “Uomini e Donne” e il “Grande Fratello Vip”, un nuovo tassello nella carriera di. In un’intervista pubblicata sul settimanale Chi, l’influencer hato: “ladel programma Avanti undi Paolo Bonolis. Ho fatto il casting con il team di Sonia Bruganelli e lei, dopo un mese di attesa, pochi giorni fa mi ha convocato alle Baleari per darmi la bella notizia”.sostituirà da Sara Croce, che a sua volta sarà invece presenza fissa al “Maurizio Costanzo Show”. L’influencer è stata scelta direttamente dalla produttrice del format, nonché opinionista del “Grande Fratello Vip”. Nel rivelare qualche dettaglio in più ha detto nell’intervista rilasciata per il settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Mi ...

eeeeh_boh : Sophie Codegoni nel provino di avanti un altro parla uguale a Soleil identica - KeterinJ : RT @KeterinJ: #rest @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Giornata splendida e come sempre Alessandro troppo forte a voi vi si ama sempre Sophie… - Alessan49974889 : RT @valeriacarta5: L’amore puro e vero come il vostro. L’amore è famiglia ciò che voi avete già e state costruendo passo dopo passo. @Sophi… - Alessan49974889 : RT @KeterinJ: #rest @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Giornata splendida e come sempre Alessandro troppo forte a voi vi si ama sempre Sophie… - Alessan49974889 : RT @KeterinJ: Bellissimi ? e per concludere la nostra giornata la mia topina nera perché non andava internet e insomma come succede sempre… -