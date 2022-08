Sinistra a pezzi | Letta si umilia con i partitini e deve cedere al ricatto

(Di venerdì 5 agosto 2022) «Passi avanti». Al massimo entro 48 ore si pronuncerà la parola definitiva sull'intesa - o meno - tra Pd, Verdi eitaliana. Ma al Nazareno si guarda con ottimismo a una soluzione positiva dello strappo consumatosi solo un giorno fa, dopo il patto elettorale siglato tra Enricoe Carlo Calenda, che ha scatenato la dura reazione delle forze di, che ora chiedono al leader dem garanzie sul programma e un riequilibrio delle presenze. Perché, oltre ai temi cari ai partiti guidati da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli - a partire dal no netto alla centralità dell'agenda Draghi, fortemente spinta invece dal leader di Azione - le due forze dihanno messo sul tavolo anche una nuova intesa sulla rappresentanza nelle liste, alla luce di quel 70 e 30 per cento punto di caduta del patto con cui Pd e ...

LinaPenny1 : RT @serebellardinel: Io si',perchè con questi pezzi da 90, difficile averla vinta per la #destra e la #sinistra !! #IoVotoM5SconConte ! htt… - Origi_Aaronski : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Buona fortuna. È ora di fermare la sinistra che impone le sue visioni distorte su… - Stefano15067453 : C’è chi crede che sia un partito di sinistra perché proviene dal lento logorio della caduta dei pezzi di un domino… - Massimi07355017 : RT @LaNotiziaTweet: Letta si è arreso a Calenda ma Sinistra e Verdi resistono. Fratoianni e Bonelli chiedono di rinegoziare gli accordi. L'… - cangiova65 : RT @serebellardinel: Io si',perchè con questi pezzi da 90, difficile averla vinta per la #destra e la #sinistra !! #IoVotoM5SconConte ! htt… -

lanuovapadania.it

...anche a recuperare gli altri, se vuole avere qualche chances. Calenda non basterà. Dovrà cercare di sistemare Di Maio come si deve, oltre ovviamente alle altre sigle residuali di. ...... nessuna svendita did'Italia. Mentre Salvini si azzarda a dire che la Lega sarà il primo ... Letta fa gli ultimi tentativi per ricucire conitaliana ed Europa Verde, mentre Calenda è ... EFFETTO CALENDA – Sinistra a pezzi. Fratoianni pensa ad accordo con Conte Metastoria delle elezioni e della alternativa tra destra e sinistra, attraverso la sensibilità di tre generazioni.Tra i dem c'è qualche malumore: si potrebbe aprire una resa dei conti con un biglietto aereo di sola andata per Letta, responsabile di aver pagato a prezzo salatissimo le alleanze. Ma prima si deve ca ...