Sampdoria, il messaggio di Ferrero: l’augurio dell’ex presidente (Di venerdì 5 agosto 2022) Massimo Ferrero ha inviato un messaggio alla Sampdoria in vista del primo impegno ufficiale: l’augurio dell’ex presidente Massimo Ferrero, secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, non si perderà la partita della Sampdoria contro la Reggina, valida per il primo turno di Coppa Italia in programma questa sera. L’ex presidente avrebbe mandato un messaggio anche al tecnico Marco Giampaolo e a tutta la squadra blucerchiata. IL messaggio – «Vorrei fare un grande in bocca al lupo alla Sampdoria per la nuova stagione calcistica. Che quest’anno comincia proprio nel giorno del mio compleanno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Massimoha inviato unallain vista del primo impegno ufficiale:Massimo, secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, non si perderà la partita dellacontro la Reggina, valida per il primo turno di Coppa Italia in programma questa sera. L’exavrebbe mandato unanche al tecnico Marco Giampaolo e a tutta la squadra blucerchiata. IL– «Vorrei fare un grande in bocca al lupo allaper la nuova stagione calcistica. Che quest’anno comincia proprio nel giorno del mio compleanno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Un messaggio per la #Sampdoria ?? - SampNews24 : #Sampdoria, #Ferrero scrive a #Giampaolo: «Auguri per la nuova stagione» - SampNews24 : #Sampdoria, #Ienca dà il bentornato a #Djuricic: «Che piacere ritrovarti!» - SampNews24 : Giornata mondiale dell’amicizia: il messaggio della #Sampdoria - SampNews24 : #Roma, #Villar si allena in solitaria: il messaggio sui social -