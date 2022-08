Rai | la Uilcom chiede il rilancio del Centro Produzione di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 agosto 2022) “Durante le riprese del film su Filumena Marturano, il sindaco Gaetano Manfredi, accompagnato dall’assesora Teresa Armato, ha fatto visita ad attori e maestranze”. Lo scrive, in una nota, Massimo Taglialatela, segretario generale dellaCampania. “È un segnale di importante attenzione quello che il sindaco ha dato con la sua presenza.in questi anni si è rivelata un set cinematografico naturale e ciò ha contribuito alla crescita esponenziale delle presenze turistiche in città” commenta Taglialatela. “Nei mesi scorsi abbiamo interessato le istituzioni, ed il primo cittadino in particolare, sulla situazione delRai di. E sono sicuro che Manfredi abbia parlato con i vertici aziendali”. “Siamo preoccupati perché la sede Rai dida troppi anni non ...