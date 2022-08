Pulgar | 'Flamengo? Chi viene qui deve vincere il campionato e la Libertadores'

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il centrocampista cileno Erick, passato dalla Fiorentina alnegli ultimi giorni di mercato, si è presentato in conferenza...

Fiorentinanews : #Pulgar: 'Quando ho saputo che potevo venire al #Flamengo ho iniziato a raddoppiare gli allenamenti. È la prima vol… - fiorentina_it : #Fiorentina, le parole di #Pulgar da nuovo giocatore del @Flamengo - Fiorentinanews : #Braz: '#Pulgar è un giocatore esperto. Siamo soddisfatti del suo acquisto, darà tanto al #Flamengo' #Fiorentina - NotiziarioC : UFFICIALE: Fiorentina, lascia l'Italia Erik Pulgar. Lo acquista il Flamengo - sottilismo : @soppyzz pulgar è andato al flamengo ti sei perso un po’ di cose -

Il, che in nottata ha piegato il Corinthians in questa sfida carioca - paulista tutta ... è l'esempio lampante: Thiago Maia , David Luiz , Arturo Vidal, Everton Cebolinha , Erick, solo ...Altro da segnalare La Fiorentina ha cedutoal, il Torino, dopo aver preso Lazaro dall'Inter, vuole anche Schuurs dell'Ajax. E proprio da Amsterdam arriva una delle notizie più ...Nella giornata di ieri è stato presentato ufficialmente alla stampa Erick Pulgar, ex Fiorentina diventato da pochi giorni un nuovo giocatore del Flamengo. Queste le sue parole durante ...Il regista aveva già l’accordo con il club di Rio che però ha offerto poco a Pozzo. Senza colpi di scena resterà all’Udinese, ma il suo “mal di pancia” deve ...