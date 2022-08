Parlare in corsivo: ecco come è nato il trend dei social (Di venerdì 5 agosto 2022) Di recente abbiamo scoperto che il corsivo non è solo un carattere di scrittura, ma anche un modo particolareggiato e accurato di Parlare, dove le vocali vengono allungate e i suoni delle sillabe non corrispondono esattamente alla pronuncia originale della lingua italiana. Grazie alle lezioni della tiktoker Elisa Esposito (la ragazza nel riquadro nella foto), sui social è diventato un vero trend, tanto da interessare il mondo della tv e della radio, iniziando a invitare con una certa costanza la ragazza artefice dell’esplosione di questo fenomeno social in molti programmi. Tutto è cominciato nei primi giorni di giugno, quando la creator Esposito ha pubblicato sui suoi profili una clip dal titolo “Prima lezione di cörsivœ”, suscitando l’interesse di molti utenti. In poco tempo il video ha raggiunto le 2 ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 agosto 2022) Di recente abbiamo scoperto che ilnon è solo un carattere di scrittura, ma anche un modo particolareggiato e accurato di, dove le vocali vengono allungate e i suoni delle sillabe non corrispondono esattamente alla pronuncia originale della lingua italiana. Grazie alle lezioni della tiktoker Elisa Esposito (la ragazza nel riquadro nella foto), suiè diventato un vero, tanto da interessare il mondo della tv e della radio, iniziando a invitare con una certa costanza la ragazza artefice dell’esplosione di questo fenomenoin molti programmi. Tutto è cominciato nei primi giorni di giugno, quando la creator Esposito ha pubblicato sui suoi profili una clip dal titolo “Prima lezione di cörsivœ”, suscitando l’interesse di molti utenti. In poco tempo il video ha raggiunto le 2 ...

