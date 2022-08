Omicidio Willy | parla il suocero di Gabriele Bianchi | ‘Lui è un bullo | un prepotente | siamo tutte vittime’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 agosto 2022) Aveva cercato di dire a sua figlia Silvia che, molto probabilmente, quel ragazzo per lei non era giusto. E non per una questione di ceto, come ci ha tenuto a specificare in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Forse, però, il padre della giovane ci aveva visto lungo perché ancora non sapeva, all’epoca, che quel ragazzo, ora noto a tutti perché, uno dei giovani condannato all’ergastolo per aver massacrato di botte e uccisoMonteiro, sarebbe finito dietro le sbarre. Per un episodio atroce che ha sconvolto e indignato tutta l’Italia. Cosa ha detto ildi“Sono nonno senza essere” – ha detto Salvatore Ladaga, imprenditore della sanità, consigliere di Forza Italia e padre di Silvia, la compagna di ...