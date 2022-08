Napoli, il sindaco Manfredi: “Sì a cittadinanza onoraria a Mertens” (Di venerdì 5 agosto 2022) “Avvieremo il processo per il conferimento della cittadinanza oraria per Dries Mertens, mi sembra non solo opportuno ma anche un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto dal punto di vista sportiva e alla città, mi augurò che continuerà a farlo”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale. “Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini – prosegue il primo cittadino – tutti colpiti dal legame di Mertens con la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli”. Il calciatore belga non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli e ha salutato squadra e tifosi con un commovente video, girato con il figlio Ciro tra le ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) “Avvieremo il processo per il conferimento dellaoraria per Dries, mi sembra non solo opportuno ma anche un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto dal punto di vista sportiva e alla città, mi augurò che continuerà a farlo”. Lo ha detto ildi, Gaetano, a margine del Consiglio comunale. “Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini – prosegue il primo cittadino – tutti colpiti dal legame dicon la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a”. Il calciatore belga non ha trovato l’accordo per il rinnovo con ile ha salutato squadra e tifosi con un commovente video, girato con il figlio Ciro tra le ...

reportrai3 : ?? Il sindaco di Roma ha conferito un nuovo e prestigioso incarico all'ex comandante generale della Polizia Locale S… - ilNapoliAlBar : RT @kisskissnapoli: +++@dries_mertens14: in arrivo la cittadinanza onoraria per il calciatore belga da parte del Sindaco di Napoli Gaetano… - ivanotenneriel1 : RT @kisskissnapoli: +++@dries_mertens14: in arrivo la cittadinanza onoraria per il calciatore belga da parte del Sindaco di Napoli Gaetano… - erpumo : RT @kisskissnapoli: +++@dries_mertens14: in arrivo la cittadinanza onoraria per il calciatore belga da parte del Sindaco di Napoli Gaetano… - golovinismo : RT @kisskissnapoli: +++@dries_mertens14: in arrivo la cittadinanza onoraria per il calciatore belga da parte del Sindaco di Napoli Gaetano… -