Mef - Demanio, intesa per impianto solare su Palazzo Finanze (Di venerdì 5 agosto 2022) Il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio hanno sottoscritto una Convenzione per la realizzazione di un sistema integrato di pannelli fotovoltaici presso il Palazzo delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Il ministero dell'Economia e dellee l'Agenzia delhanno sottoscritto una Convenzione per la realizzazione di un sistema integrato di pannelli fotovoltaici presso ildelle ...

archguccione : RT @MEF_GOV: Con la convenzione @MEF_GOV/@agenziademanio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico al Palazzo delle Finanze, impulso… - agenziademanio : RT @MEF_GOV: Con la convenzione @MEF_GOV/@agenziademanio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico al Palazzo delle Finanze, impulso… - AS3691 : RT @MEF_GOV: Con la convenzione @MEF_GOV/@agenziademanio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico al Palazzo delle Finanze, impulso… - fisco24_info : Mef-Demanio, intesa per impianto solare su Palazzo Finanze: Almeno 17% risparmio elettricità e -780 tonnellate Co2… - ioloraccolgo : Mef-Demanio, intesa per impianto solare su Palazzo Finanze -