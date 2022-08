Manila Nazzaro | l’ha scoperto nel peggiore dei modi | “Beccato su Instagram!”

Leggi su ck12

(Di venerdì 5 agosto 2022) L’ex Miss Italiaha ricevuto una coltellata alle spalle in piena regola: ecco le radici della sua diffidenza.(fonte youtube)Come una novella regina Mida, la reginetta di bellezzatocca con la sua umanità ed empatia ogni contesto televisivo in cui si insinua. Così è stato durante la sua avventura a “Temptation Island” dove, reduce da un divorzio doloroso, ha partecipato con il nuovo compagno Lorenzo Amoruso. In seguito, durante la sua partecipazione al “GF Vip”,e Lorenzo, seppur a distanza, hanno dato prova di tangibile complicità e immutato amore. Nonostante la showgirl desideri il matrimonio, al contrario di Lorenzo, i due formano coppia fissa da diversi anni, crescendo in concerto i figli di ...