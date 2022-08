angiuoniluigi : RT @Corriere: M5S, lite tra Raggi e Lombardi Bufera sulle candidature - tbuccico69 : M5S: la lite tra Raggi e Lombardi Bufera sulle candidature - tbuccico69 : M5S: la lite tra Raggi e Lombardi Bufera sulle candidature - tbuccico69 : M5S: la lite tra Raggi e Lombardi Bufera sulle candidature - tbuccico69 : M5S: la lite tra Raggi e Lombardi Bufera sulle candidature -

Corriere della Sera

di Claudio Bozza L'ex sindaca, rimasta fuori dalle liste, attacca su nomi e alleanze. L'assessora: contano i fatti e i romani ti hanno mandato a casa I nomi dei candidati delsaranno decisi con le parlamentarie online a cavallo di Ferragosto, per la precisione il 16 . È una corsa contro il tempo, quella voluta dal leader Giuseppe Conte , che sperava di contenere le ...NEL CENTROSINISTRA, CORSA ELEZIONI 2022 "A RISCHIO" Il Centrosinistra è una polveriera : ... Non solo, anche la componente centrista ex, quell' Impegno Civico di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci , ... M5S, lite tra Raggi e Lombardi. Bufera sulle candidature «Il tempo sta scadendo». Il quadro delle alleanze va chiuso «entro domani (oggi, ndr)». Dopo una nuova giornata ...L’ex sindaca, rimasta fuori dalle liste, attacca su nomi e alleanze L’assessora: contano i fatti e i romani ti hanno mandato a casa ...