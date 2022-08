L’ultimo addio ad Alessia e Giulia, il parroco: “Stavano vivendo la libertà dell’amore” (Di venerdì 5 agosto 2022) “Il dolore è enorme, il male sembra avere vinto” sono le parole del parroco di Castenaso nel giorno delL’ultimo addio ad Alessia e Giulia Pisanu. E non si potrebbe pensare in altro modo quando due ragazzine così giovani, volano via, quando due vite vengono spezzate. C’è però la fede, c’è però la speranza in un dopo e il parroco lo ricorda così nella sua omelia: ” Noi oggi quasi sottovoce, perché ci sentiamo piccolissimi sussurriamo, ad ogni cuore e ad ogni vita, soprattutto a papà Vittorio e mamma Tania, sussurriamo che il bene è più forte del male. Il dolore lo vivremo insieme non ci lasceremo sbriciolare“. Questo uno dei passaggi nell’omelia del parroco di Castenaso, don Giancarlo Leonardi. Impossibile anche solo provare a immaginare il dolore di due genitori, quello ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 agosto 2022) “Il dolore è enorme, il male sembra avere vinto” sono le parole deldi Castenaso nel giorno deladPisanu. E non si potrebbe pensare in altro modo quando due ragazzine così giovani, volano via, quando due vite vengono spezzate. C’è però la fede, c’è però la speranza in un dopo e illo ricorda così nella sua omelia: ” Noi oggi quasi sottovoce, perché ci sentiamo piccolissimi sussurriamo, ad ogni cuore e ad ogni vita, soprattutto a papà Vittorio e mamma Tania, sussurriamo che il bene è più forte del male. Il dolore lo vivremo insieme non ci lasceremo sbriciolare“. Questo uno dei passaggi nell’omelia deldi Castenaso, don Giancarlo Leonardi. Impossibile anche solo provare a immaginare il dolore di due genitori, quello ...

Castenaso (Bologna), l'addio ad Alessia e Giulia Pisanu, le sorelle travolte dal treno a Riccione commenta A Castenaso (Bologna) parenti, amici e tantissimi conoscenti hanno dato l'ultimo saluto ad Alessia e Giulia Pisano, le sorelle di 15 e 17 anni travolte da un Frecciarossa domenica mattina a Riccione . Una processione composta e silenziosa, raccolta nel dolore. Sulle bare ... Bologna. L'addio a Giulia e Alessia. Il cardinale Zuppi: uniti nell'amore di Dio Dopo l'ultimo saluto alla camera ardente della grande chiesa parrocchiale, si sono svolti questa mattina nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Castenaso, nel Bolognese, i funerali di ... lasiciliaweb | Notizie di Sicilia commenta A Castenaso (Bologna) parenti, amici e tantissimi conoscenti hanno datosaluto ad Alessia e Giulia Pisano, le sorelle di 15 e 17 anni travolte da un Frecciarossa domenica mattina a Riccione . Una processione composta e silenziosa, raccolta nel dolore. Sulle bare ...Doposaluto alla camera ardente della grande chiesa parrocchiale, si sono svolti questa mattina nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Castenaso, nel Bolognese, i funerali di ... L'ultimo addio a mamma Valentina