Loredana Bertè sul treno incontra una fan che quasi sviene dall'emozione (Di venerdì 5 agosto 2022) Chissà a quanti fan sarà capitato di incontrare il proprio idolo ma la fan che ha incontrato Loredana Bertè ha avuto una reazione che l'artista forse non ha mai visto in tanti anni di carriera. La ragazza che lavora sul treno e che ha incontrato Loredana Bertè mentre svolgeva il suo compito è scoppiata in lacrime, tremava, è quasi svenuta, non riusciva a parlare. Una reazione che ha colpito così tanto la cantante da chiedere alla sua manager un video che ha poi pubblicato sui social. Loredana Bertè era sul treno per un viaggio di lavoro ma tutto all'improvviso è diventato speciale, soprattutto per la fan. "Per poco non sveniva" ha commentato l'artista che ha aggiunto: "Quando il karma ..."

