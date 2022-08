L’eruzione del vulcano Fagradalsfjall in Islanda

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 5 agosto 2022) I turisti si affollano sul sito delvicino alla capitale dell'Reykjavik, dopo l'apertura di una nuova bocca che sputa lava e lapilli. Il, che si trova nella penisola di Reykjanes, nel sud-ovest del paese, a circa 40 chilometri dalla capitale Reykjavik, aveva già eruttato per sei mesi fra marzo e settembre del 2021. Prima di allora era stato inattivo per oltre 6mila anni. E così dopo vari giorni di attività sismica più intensa del solito, mercoledì ilha eruttato. La lava ha cominciato a colare da una fenditura laterale della montagna in una valle disabitata, attirando residenti e turisti con la sua spettacolare eruzione. Il dipartimento della Protezione Civile locale ha raccomandato alle persone di evitare la zona per il ...