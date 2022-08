Le polemiche per il concerto di Povia a Riace in occasione della festa dei Bronzi (Di venerdì 5 agosto 2022) Riace si prepara alla festa: il 16 agosto ricorre il cinquantenario dal ritrovamento dei Bronzi e, attraverso una nutrita staffetta di eventi e di iniziative, il borgo un tempo amministrato da Mimmo Lucano celebrerà tutte le bellezze della Regione Calabria. Ma l’atmosfera frizzante degli ultimi giorni è stata subito rovinata dalla notizia che ad esibirsi in occasione delle celebrazioni sarà Povia, le cui opinioni su tutta una serie di argomenti “caldi” non hanno certo brillato per apertura, tolleranza e amore per il prossimo. Povia a Riace per cinquantenario dei Bronzi, il sindaco: “Scelto solo per motivazioni artistiche” Esternazioni omofobe, no vax, negazioniste sul Covid e anche una fantasmagorica teoria sull’origine dei terremoti: ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022)si prepara alla: il 16 agosto ricorre il cinquantenario dal ritrovamento deie, attraverso una nutrita staffetta di eventi e di iniziative, il borgo un tempo amministrato da Mimmo Lucano celebrerà tutte le bellezzeRegione Calabria. Ma l’atmosfera frizzante degli ultimi giorni è stata subito rovinata dalla notizia che ad esibirsi indelle celebrazioni sarà, le cui opinioni su tutta una serie di argomenti “caldi” non hanno certo brillato per apertura, tolleranza e amore per il prossimo.per cinquantenario dei, il sindaco: “Scelto solo per motivazioni artistiche” Esternazioni omofobe, no vax, negazioniste sul Covid e anche una fantasmagorica teoria sull’origine dei terremoti: ...

