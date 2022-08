Lando Buzzanca, il medico di fiducia: “Mi ha scritto dalla Rsa, chiede di essere salvato” (Di venerdì 5 agosto 2022) Francesca Della Valle, al secolo Francesca Lavacca, prosegue la sua battaglia per “liberare” Lando Buzzanca da una Rsa dove si trova dal Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 5 agosto 2022) Francesca Della Valle, al secolo Francesca Lavacca, prosegue la sua battaglia per “liberare”da una Rsa dove si trova dal Perizona Magazine.

SecolodItalia1 : Lando Buzzanca segregato in una residenza per anziani. L’appello della compagna - FQMagazineit : “Lando Buzzanca sta male, è detenuto contro la sua volontà in una Rsa. Non può restare lì, deve essere curato”. L’a… - pitius72 : Forza Lando! 'Salvate Lando Buzzanca', l'appello del medico per l'attore ricoverato in una Rsa - amiciweb : RT @rep_roma: 'Salvate Lando Buzzanca', l'appello del medico per l'attore ricoverato in una Rsa [aggiornamento delle 19:36] - giuliog : RT @rep_roma: 'Salvate Lando Buzzanca', l'appello del medico per l'attore ricoverato in una Rsa [aggiornamento delle 19:36] -