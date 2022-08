Fiorello torna in tv? Con quale programma potremmo rivederlo alla Rai (Di venerdì 5 agosto 2022) A dare la notizia è il settimanale Oggi, ma a diffondere i retroscena è TV blog, che ipotizza gli scenari del ritorno di Fiorello in Rai: dal programma alla fascia oraria in cui sarebbe protagonista. Fiorello torna su Rai 1? L’indiscrezione e gli scenari possibili A sentire la mancanza della sua presenza scenica è soprattutto il pubblico e di conseguenza le reti televisive, che pare se lo contendano tutte da sempre. Del resto, dai tempi del codino, Fiorello ha contribuito a “inventare” la televisione italiana degli anni ’90-2000 e l’assenza di programmi come Karaoke o Stasera pago io pesa in una televisione sempre più spoglia di intrattenimento. Ecco allora che negli anni lo hanno cercato tutti, da Mediaset a Sky ma la sua casa è certamente mamma Rai. Proprio su Rai 1, lo showman ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 agosto 2022) A dare la notizia è il settimanale Oggi, ma a diffondere i retroscena è TV blog, che ipotizza gli scenari del ritorno diin Rai: dalfascia oraria in cui sarebbe protagonista.su Rai 1? L’indiscrezione e gli scenari possibili A sentire la mancanza della sua presenza scenica è soprattutto il pubblico e di conseguenza le reti televisive, che pare se lo contendano tutte da sempre. Del resto, dai tempi del codino,ha contribuito a “inventare” la televisione italiana degli anni ’90-2000 e l’assenza di programmi come Karaoke o Stasera pago io pesa in una televisione sempre più spoglia di intrattenimento. Ecco allora che negli anni lo hanno cercato tutti, da Mediaset a Sky ma la sua casa è certamente mamma Rai. Proprio su Rai 1, lo showman ...

