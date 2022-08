Elezioni | Salvini | ' Letta e Calenda pontificano su twitter | io incontro la gente'

raffaellapaita : Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare a… - LaVeritaWeb : Enrico Letta, che si era candidato proprio a Siena, evita il dossier. Matteo Salvini: «Il piano è un’ulteriore mazz… - pietroraffa : == Salvini:'Noi siamo europeisti e atlantisti, ma questo non significa non voler buoni rapporti con Putin'. Che è… - hiboss_hiboss : RT @fratotolo2: Da mesi è emergenza invasione di #migranti in Sicilia ma #Salvini si sveglia solo ora. Elezioni alle porte? “Ah no”? #Elez… - Gaetana21424492 : RT @raffaellapaita: Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare alle… -

Agenzia ANSA

, la diretta Ore 10.52 - 'Direi che abbiamo raggiunto un punto di chiarezza. Mi pare del tutto evidente che c'è una scelta netta da fare per il Partito Democratico che ha siglato un patto ...Lo ha detto Matteoparlando con i giornalisti a Lampedusa. 'La soluzione non è quella di riempire l'Italia di centri per immigrati - dice - Non capisco l'apertura di un centro di accoglienza ... Elezioni, Salvini: "Penso che la Lega avra' maggioranza nel centrodestra" - Italia L’AQUILA – Il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, ha nominato Luca Danaschi quale responsabile federale della campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre nella ...Il tentativo di combinare in modo confuso una scelta e l’altra rischia di indebolire il centrosinistra, perché non c’è niente di ...