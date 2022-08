Elezioni 2022, incontro Letta-Calenda (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Nuovo incontro oggi tra il segretario Pd, Enrico Letta, e Carlo Calenda, leader di Azione, dopo le tensioni delle mattinata all’interno del centrosinistra in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. All’incontro tra Letta e Calenda erano presenti anche Matteo Richetti e il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Nuovooggi tra il segretario Pd, Enrico, e Carlo, leader di Azione, dopo le tensioni delle mattinata all’interno del centrosinistra in vista dellepolitichedel 25 settembre. All’traerano presenti anche Matteo Richetti e il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova. L'articolo proviene da Italia Sera.

