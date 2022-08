Da Ffp2 per fragili all'areazione, ecco le regole per il rientro a scuola (Di venerdì 5 agosto 2022) Mascherine Ffp2 per i fragili (personale e studenti), igiene e sanificazioni, ricambi d’aria frequenti . E in caso di aumento del rischio per una nuova crescita dei casi Covid misure più stringenti... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 5 agosto 2022) Mascherineper i(personale e studenti), igiene e sanificazioni, ricambi d’aria frequenti . E in caso di aumento del rischio per una nuova crescita dei casi Covid misure più stringenti...

LaVeritaWeb : A Vienna basta obbligo di quarantena: i positivi possono uscire con la Ffp2. Negli Stati federali tedeschi si valut… - HuffPostItalia : Niente mascherine a scuola, Ffp2 solo per i fragili - Andrea_A71 : A #inondala7 le immagini di Franceschini che esce dal vertice della coalizione PD con indosso la mascherina FFP2, n… - GazzettaDelSud : ?? Da #Ffp2 per fragili all'areazione, ecco le regole per il rientro a #scuola. #Covid - orizzontescuola : Ritorno in classe, addio obbligo di mascherina per i docenti e Ata: FFP2 per i soli fragili INDICAZIONI ISS [PDF] -