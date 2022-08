Covid, in calo incidenza e indice Rt. Due regioni a rischio moderato – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 5 agosto 2022) Scendono l’incidenza e l’indice di contagio Rt. E le regioni italiani a rischio moderato sono soltanto due, mentre una è a rischio alto. Questi i dati salienti del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus. L’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid in Italia che si fissa e 533 ogni 100.000 abitanti, in calo rispetto alla scorsa settimana. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,90, in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando toccava 1,03 e al di sotto della soglia epidemica. Così come l’indice di trasmissibilità dei ricoveri ospedalieri. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) Scendono l’e l’di contagio Rt. E leitaliani asono soltanto due, mentre una è aalto. Questi i dati salienti deldell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus. L’settimanale a livello nazionale dei casi diin Italia che si fissa e 533 ogni 100.000 abitanti, inrispetto alla scorsa settimana. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,90, in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando toccava 1,03 e al di sotto della soglia epidemica. Così come l’di trasmissibilità dei ricoveri ospedalieri. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in ...

