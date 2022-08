Chi conduce La Talpa? Spunta un nome amatissimo di Mediaset: ecco di chi si tratta (Di venerdì 5 agosto 2022) La Talpa verrà condotta da un amatissimo volto di Mediaset? Scopriamo le ultime novità. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti, proprio Pier Silvio Berlusconi ha confermato che il reality show tornerà in onda con un prime time gestito dalla Fascino di Maria De Filippi. Chi conduce La Talpa? Spunta un nome amatissimo di Canale 5... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 agosto 2022) Laverrà condotta da unvolto di? Scopriamo le ultime novità. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti, proprio Pier Silvio Berlusconi ha confermato che il reality show tornerà in onda con un prime time gestito dalla Fascino di Maria De Filippi. ChiLaundi Canale 5... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Chi conduce La Talpa? Spunta un nome amatissimo di Mediaset: ecco di chi si tratta - _ilincic : @ardigiorgio Lo stato potrebbe garantire la legittimità di chi conduce le opere. Così la gente non viene truffata come il sottoscritto. - BenettiStefano4 : @Manuela94435650 siccome non vedo la tv, ma chi la conduce #ZonaBianca ? - SergioBortoli : #qsvs Chi conduce è andato a bersi un caffè??? - francesco_carlo : @lucatelese Uno share di quel tipo Non so se qualifica di più chi conduce il programma o chi lo apprezza -