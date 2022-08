Bagdad Café in esclusiva su IWONDERFULL

(Di venerdì 5 agosto 2022)di Percy Adlon è finalmente disponibile su, piattaforma streaming di I Wonder Pictures. La pellicola di Adlon è diventata negli anni un vero proprio film cult nel cinema d’autore anni ’80 e questa piacevole novità è la prima di una collezione di classici che sbarcheranno, mese dopo mese, sulla piattaforma Andrea Romeo, fondatore di I Wonder Pictures, non ha voluto perdere l’impareggiabile occasione di trasmettere grandi film del passato sulla sua nuova creatura. Ha colto l’occasione acquisendo una carrellata di film che andranno su, ma che saranno anche a disposizione dei festival come ad esempio a Venezia, nella selezione di Venezia Classici. Sono stati inoltre annunciati I misteri del giardino di Compton House di Peter Greenaway e Mes Petites Amoureuses di Jean ...

