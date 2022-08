Augsburg-Friburgo | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo un’annata straordinaria di successi, iltorna in Bundesliga sabato 6 agosto e fa visita all’nel fine settimana inaugurale della stagione 2022-23. Gli ospiti, che lo scorso anno si sono classificati otto posizioni sopra i padroni di casa, hanno battuto i bavaresi sia in casa che in trasferta e cercheranno di estendere il loro dominio in questo incontro. Il calcio di inizio diè previsto alle 15:30 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadre?Anche se alla fine si è conclusa con un’amara delusione, perdendo contro l’RB Leipzig nella finale della DFB-Pokal, la brillante campagna 2021-22 ha rilanciato le ambizioni di unche sta prosperando sotto la gestione ...