Attualità - Taiwan-Cina | una crisi dannosa anche per lauto

(Di venerdì 5 agosto 2022) La recente visita di Nancy Pelosi a Taipei non poteva avvenire in un momento peggiore per le relazioni geopolitiche tra lae gli Stati Uniti. L'iniziativa della speaker della Camera degli Stati Uniti, avversata perfino dal suo presidente Joe Biden, ha alzato il livello di tensione tra i due Paesi e, in seguito alla reazione di Pechino (è stata avviata un'imponente esercitazione navale e aerea), ha aumentato i timori di un'escalation militare. Al momento, è probabile che la nuovatrovi una sua ricomposizione per vie diplomatiche (se lo augurano tutte le cancellerie mondiali visto quanto sta già avvenendo in Europa), ma di sicuro un aumento delle tensioni geopolitiche, già al livello di guardia, non sono benauguranti nell'attuale contesto economico. D'altro canto e al di là di questioni prettamente politiche e storiche,...