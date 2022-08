Ultime Notizie – Omicron 5 e cura | un solo monoclonale funziona

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Bebtelovimab è l’unico anticorporimasto che agisce contro BA.5”, la sottovariante5 che ha spinto in alto il numero dei contagi Covid in diversi Paesi del mondo. Ma “la fornitura del governo degli Stati Uniti sta per esaurirsi”. A evidenziarlo via Twitter è Eric Topol, scienziato americano direttore dello Scripps Research Translational Institute di La Jolla, California, postando la notizia pubblicata dal ‘Wall Street Journal’. Secondo la testata statunitense, l’azienda produttrice, Eli Lilly & Co, ha affermato che prevede di iniziare questo mese le vendite commerciali del suo trattamento con anticorpi monoclonali a stati, ospedali e realtà sanitarie, poiché la fornitura del farmaco da parte del governo federale è quasi esaurita, lo sarà già nella settimana del 22 agosto. La mossa, si spiega nel servizio, segna un ...